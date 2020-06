Den Anfang machen Geräte zur Füllstandmessung. Gerade zur kontinuierlichen Erfassung von Füllständen wurden in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe an neuen Geräten vorgestellt, die allesamt eine Gemeinsamkeit aufweisen: Sie basieren auf der 80-GHz-Technik mit der nicht nur ein sehr fokussierter Messstrahl erreicht wird, sondern die auch durch Kunststoff- und Glaswände hindurch messen kann.

1: IIoT-Lösung zur Füllstandmessung und Bestandsmanagement von IBC

Den aktuellen Bestand an Chemikalien in mobilen Containern (IBC) zu erfassen, ist eine der vielversprechenden Anwendungen für Sensoren im Internet der Dinge (IIoT). Ein neues, energieautarkes Radar-Füllstandmessgerät in Kombination mit einer Cloudlösung ermöglicht es nun, stets den Überblick zu behalten. Als Sensor agiert das 80-GHz-Füllstandsmessgerät Micropilot FWR30, das in einem unscheinbaren, grauen Gehäuse steckt, welches auf den IBC mithilfe eines Montagekits installiert wird. Üblicherweise kommen die IBC an Orten zum Einsatz, wo keine Kabelverbindungen zum Prozessleitsystem bestehen, hier waren Messungen bisher nicht möglich, bzw. ein Verlegen von Kabeln extra für die Füllstandmessung nicht wirtschaftlich. Mit dem Radargerät von Endress+Hauser ist es nun in Verbindung mit dem IIoT-Ökosystem Netilion erstmalig möglich, jederzeit und von überall auf die Füllstände zuzugreifen und zudem zu wissen, wo sich der Behälter befindet. Das kabellose Gerät läuft im Batteriebetrieb mit einer Batterielebensdauer von bis zu 15 Jahren. Für die berührungslose Messung kommt die 80-GHz-Radar-Technologie zum Einsatz. Der Mikrowellenstrahl des Geräts dringt dabei durch die Plastikbehältnisse und liefert einen sehr zuverlässigen Messwert, auch durch Schaumbildung im Behälter wird der Wert nicht beeinträchtigt. Neben dem Füllstandmesswert ermittelt das Gerät auch die Position über die Mobilfunkzelle. Dies funktioniert auch dann, wenn viele IBCs übereinandergestapelt werden. Des Weiteren verfügt das Radargerät zusätzlich über einen Temperatursensor zur Messung der Außentemperatur. Auch der Batteriestatus wird in die Cloud übermittelt.

2: Autarker Radarsensor für das Internet der Dinge

Auf dieselbe Anwendung sowie generell die Digitalsierung von Logistikprozessen zielt der von Vega entwickelte autarke Radarsensor (Aura). Mit dem batteriebetriebenen Gerät sollen Kunststoffbehälter und Tanks (IBC) künftig an Cloudapplikationen angeschlossen werden. Der in einem cremedosenförmigen Kunststoffgehäuse installierte Sensor kann auf Kunststoffbehälter einfach aufgeklebt werden und je nach Messfrequenz bis zu zehn Jahre lang Füllstände messen und per Funkkommunikation in die Cloud übermitteln. Damit lässt sich der Sensor beispielsweise auch in der neuen Namur Open Architecture als sogenannter M+O-Sensor nutzen. Konkret hat der Hersteller bereits die Überwachung von lBC im Blick. Die Geräte sollen ab Mitte 2020 verfügbar sein.

3: 80-GHz-Radar für schwierige Anwendungen

Das kompakte Antennendesign und der schmale Öffnungswinkel des 80-GHz-Radar-Messumformers der Baureihe Sitrans LR100 von Siemens ermöglicht den flexiblen Einbau in bestehende Behälter und eine nicht-intrusive Messung durch Wände von Kunststoffbehältern. Die hohe Frequenz des Messumformers sorgt selbst bei schwierigen Anwendungen mit Dampf, Kondensat, Turbulenzen oder bei Schüttgütern für zuverlässige Messergebnisse. Da alle Sensoren der Serie keine Totzone haben, können diese zuverlässig bis zur Antenne messen, was kostspielige Überfüllungen vermeidet. Zusätzlich erhöht eine Messgenauigkeit von 2 mm die Betriebssicherheit der Anwendung über den gesamten Messbereich. Das Gerät ist in einem korrosionsbeständigen und überflutbaren IP68-PVDF-Gehäuse gekapselt. Die Inbetriebnahme erfolgt über die integrierte Bluetooth-Schnittstelle, der Sitrans-Mobile-IQ-Applikation oder der Remote-Digitalanzeige Sitrans RD150.

Die Baureihe umfasst drei Varianten. Sitrans LR100: Zweileiter mit 4…20 mA, Zulassung für die allgemeine Verwendung, Messbereiche bis 8 m; Sitrans LR110: Zweileiter mit 4…20 mA, Hart und Modbus RTU, Zulassungsoptionen für Ex-Bereiche, Messbereiche bis 15 m; Sitrans LR120: Zweileiter mit 4…20 mA, Hart und Modbus RTU, Zulassungsoptionen für Ex-Bereiche, Messbereiche bis 30 m und optionaler Überflutungshülse zum Schutz vor Überflutungen.

4: Radar soll in der Abwassertechnik Ultraschall-Füllstandgeräte ersetzen

Vega hat sich vorgenommen, die in der Wasser- und Abwassertechnik beliebten Ultraschallgeräte zu ersetzen. Die Messung der Füllstände in Einlaufbereichen, verschiedenen Reinigungsprozessen und im Ablauf ist dabei nicht nur für die Steuerung der Anlagen essenziell, sondern auch für die Abrechnung. Bislang dominieren an diesen Stellen vergleichsweise kostengünstige Ultraschallgeräte. Bei diesen kommt es infolge von Temperaturschwankungen und Gasschichten zu schwankenden Messwerten. Außerdem ist das Messsignal anfällig gegenüber Verschmutzungen des Sensors. Die auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...