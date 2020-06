Mainz (ots) -Woche 26/20Mittwoch, 24.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Mysterien des WeltallsDas NichtsMit Morgan FreemanUSA 20106.55 WISO-DokumentationMit 500 PS durch EuropaMit dem WISO-Truck auf dem BalkanDeutschland 20197.40 WISO-DokumentationMit 500 PS durch EuropaMit dem WISO-Truck in SpanienDeutschland 20198.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 ZDF.reportageIllegale AutorennenMit Tempo 100 durch die StadtDeutschland 20178.55 ZDF.reportageRennstrecke AutobahnZoff ums TempolimitDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.40 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im KongoDeutschland 202012.25 Leschs KosmosFeinstaub & Co: Die Wahrheit über das RisikoDeutschland 201812.55 Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei GesichternSaudi-Arabien/Frankreich 201913.50 Flucht aus Saudi-ArabienEin Mädchen kämpft um die FreiheitSaudi-Arabien/Australien 201914.35 Geheimes Saudi-ArabienAuf den Spuren des TerrorsGroßbritannien 201715.20 Geheimes Saudi-ArabienAuf der Spur des GeldesGroßbritannien 201716.05 Geheimes Saudi-ArabienAufbruch und UnterdrückungGroßbritannien 201716.50 Iran - Zwischen Mullahs und ModerneFrankreich 201717.50 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 201818.35 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwachtJapan 2018( weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.55 heute journal1.25 Kriminelle KarrierenWolfgang Beltracchi - Der MeisterfälscherDeutschland 20162.10 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 20162.55 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 20163.40 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 20194.20 Unter GangsternAlbanische MafiaAlbanien 2019Woche 26/20Donnerstag, 25.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 Serbiens Mafia - Krieger, Kriminelle und der StaatFrankreich 20185.50 Die Geheimnisse der RussenmafiaGewalt, Geschäft, GefängnisFilm von Klaus FiedlerDeutschland 20196.35 Apokalypse Abfall - Deutscher Müll für die WeltDeutschland 20197.35 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit ElektromüllDeutschland 20168.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 planet e.: Vermüllt und verseucht - Böden in GefahrDeutschland 20198.35 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nachDeutschland 20199.20 Leschs KosmosDie Plastik-Zeitbombe: Wege aus der KriseDeutschland 20199.50 Schmutzige Kreuzfahrten - Die Schattenseiten des BoomsDeutschland 201910.35 Vergiftete FlüsseDie schmutzigen Geheimnisse der TextilindustrieKanada 201711.20 Schmutzige Baumwolle - Sklaven der TextilindustrieFrankreich 201912.05 Schokolade - Das bittere GeschäftFrankreich 2019( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:13.35 ZDF-HistoryQueen Mum - Königin. Mutter. Legende.Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:16.35 ZDF-HistoryPromifamilien - reich und berühmt - aber auch glücklich?Deutschland 201817.20 ZDF-HistoryPromis vor GerichtDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.55 heute journal1.25 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 20181.55 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 20162.40 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 20153.25 Terra XFaszination UniversumEine Frage der ZeitDeutschland 20174.10 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20154.50 Terra XFaszination UniversumOhne LimitDeutschland 2017 Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4632257