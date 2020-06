Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) warnt vor einem Scheitern des staatlichen Rettungspakets bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Lufthansa am Donnerstag. Angesichts der kritischen öffentlichen Aussagen des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele bestehe die Möglichkeit, dass das 9 Milliarden Euro schwere Paket die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlt, so die Agentur. Damit könne es sein, dass die Lufthansa in ein Schutzschirmverfahren einsteigt, wenn es zu keiner anderen Lösung kommt. Die Basisannahme der Agentur sei zwar, dass die Aktionäre die Zustimmung erteilen. Wenn nicht, könnte S&P das Lufthansa-Rating um mehrere Stufen zurücknehmen.

June 23, 2020 08:34 ET (12:34 GMT)

