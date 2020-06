Wirecards ehemaliger CEO Markus Braun, der gestern verhaftet wurde, ist nach Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro wieder frei. Nach ihren bisherigen Ermittlungen legt die Staatsanwaltschaft München dem Beschuldigten zur Last, im Zusammenwirken mit weiteren Tätern die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen der Wirecard AG durch vorgetäuschte Einnahmen aus Geschäften mit sogenannten Third-Party-Acquirern (TPA) aufgebläht zu haben, um so das Unternehmen finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiver darzustellen. Besonders im Fokus der hinsichtlich dieses Tatvorwurfs erst seit wenigen Tagen laufenden Ermittlungen stehen angebliche Bankguthaben auf Treuhandkonten bei zwei philippinischen Banken in Höhe von mehr als 1,9 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...