Mittwoch, 24. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerMeinungsfreiheit im Internet - Ist im Netz wirklich alles erlaubt?Sonnencremes im Test - Schützen teure Produkte besser?Schweinefilet im Kräutermantel - Ein Rezept von Mario KotaskaGast: Thore Schölermann, ModeratorMittwoch, 24. Juni 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinPolizeideal in Leipzig - Handel mit gestohlenen FahrrädernExpedition Deutschland: Bremen - Unterwegs in HochhaussiedlungAfghanischer Surfer in Berlin - Der Traum vom WellenreitenMittwoch, 24. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbGedenkausstellung für Ari Behn - Rundgang mit den TöchternLOTTE beim Videodreh - Neues von der jungen MusikerinMittwoch, 24. Juni 2020, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperLeihmütter aus der Ukraine - Baby-BusinessFlucht aus der Fleischfabrik - Die Not der rumänischen SchlachterDie Wut der Provinz auf Paris - Bonjour TristesseKroatiens Corona-Sommer - Allein an der Adria