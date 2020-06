FRANKFURT (Dow Jones)--In den Verhandlungen der Lufthansa mit den Gewerkschaften über Einsparungen bei den Personalkosten soll es noch vor der Hauptversammlung am Donnerstag eine Einigung geben.

In der vergangenen Nacht hätten die Beteiligten bereits einen Durchbruch erzielt, hieß es in einer Videokonferenz der Flugbegleitergewerkschaft Ufo. Jetzt müsse man sich auf die restlichen Details einigen. Ufo-Geschäftsführer Nicoley Baublies sagte, angesichts der unwägbaren Abstimmung über das Rettungspaket der Bundesregierung wollten alle Beteiligten ein Signal an die Aktionäre senden, dass sich die Mitarbeiter an der Rettung des Konzerns beteiligten.

Einigkeit bestehe, dass die Lufthansa ein Abfindungsprogramm für Mitarbeiter auflege. Daneben werde es auch "merkbare Einsparungen" bei den Personalkosten geben, kündigte Baublies an. Im Gegenzug scheint nach seinen Worten die Lufthansa bereit zu sein, auf die Forderungen der Arbeitnehmer nach einem Kündigungsschutz einzugehen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.