An der Wall Street geht es am Dienstag deutlich nach oben.Der Dow Jones eröffnete 0,52 Prozent höher bei 26.159,39 Zählern.Die US-Märkte schließen sich mit ihren erwarteten Aufschlägen den starken Vorgaben von den großen europäischen Börsen an. Dort hatten überraschend stark erholte Einkaufsmanagerindizes im Juni für neue Zuversicht gesorgt. Kurz nach der Startglocke an der Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...