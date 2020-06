ARE Austrian Real Estate GmbH hat die Büro- und Rechenzentrumsfläche Geiselberg im 11. Wiener Gemeindebezirk von der Erste Group Immorent GmbH, einer Tochter der Erste Group Bank AG, erworben. Die Immobilie bietet eine vermietbare Fläche von etwa 34.000 m2. Die IT-Dienstleister der Erste Group (s IT Solutions AT Spardat GmbH und Erste Group IT International GmbH) verbleiben in der Immobilie als Mieter, bis ihre etwa 1.400 MitarbeiterInnen ab Mitte 2021 in den im Bau befindlichen "Erste Tower" neben dem Erste Campus übersiedeln.

