BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht in der neuen Konjunkturprognose des Sachverständigenrats eine Bestätigung für die Erwartungen der Bundesregierung.

"Die wirtschaftliche Lage ist ernst. Die Bundesrepublik erlebt die schwerste Rezession ihrer Geschichte! Aber es gibt auch erste Silberstreifen am Horizont", erklärte Altmaier. "Wir tun alles, damit es ab dem letzten Quartal 2020 eine Trendumkehr geben wird. Mit dem größten Konjunkturprogramm in der Geschichte Deutschlands haben wir ein Kraftpaket für Deutschland geschnürt und schaffen so die Voraussetzungen für einen für einen raschen und nachhaltigen Aufschwung."

Die Bundesregierung hat ein Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro geschnürt, von dem 50 Milliarden für Zukunftstechnologien ausgegeben werden sollen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartete in seiner neuen Prognose vom Dienstag für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,5 Prozent. Im Jahr 2021 soll das BIP allerdings um 4,9 Prozent steigen.

Die Bundesregierung hat Ende April einen Wirtschaftseinbruch von 6,3 Prozent für dieses Jahr und ein Wachstum von 5,2 Prozent für 2021 prognostiziert.

