Genf (awp) - Die Westschweizer Bank Pictet will umziehen. Der neue Hauptsitz soll im Genfer Stadtteil Carouge in unmittelbarer Nähe zum heutigen Komplex gebaut werden. Dafür nimmt Pictet mehrere hundert Millionen Franken in die Hand. Am Dienstag hat Pictet den Gewinner des im vergangenen Sommer ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...