Stuttgart (ots) -- Bis September 2020: Umbau von insgesamt über 11.000 Quadratmetern- Stark erweitertes Sortiment an begehrten Premium- und Luxus-Marken- Zwei neue Gastronomieangebote: Bar Eduard's und Breuninger Confiserie Mehr Fashion, mehr Premiummarken und zwei neue Breuninger Gastronomien - das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger investiert neben dem Online-Business weiter in den stationären Handel und baut sein Haus in Nürnberg bis September 2020 sukzessive um. Die Kunden erwartet ein stark erweitertes Angebot an Premium- und Designer-Marken sowie zwei neue Breuninger Gastronomiekonzepte.Über 11.000 Quadratmeter Verkaufsfläche werden neugestaltet, und bis Anfang September 2020 alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein. Das Haus bleibt während der gesamten Zeit geöffnet und bietet im Rahmen des eigens entwickelten Breuninger Hygienestandard umfassenden Schutz und gewährleistet einen angenehmen Aufenthalt sowie ein sicheres Einkaufserlebnis zugleich.Großes Opening im September 2020Das Opening des umgebauten Department Stores, dessen neues Interior Design vom international renommierten Architekturbüro Blocher Partners gestaltet wurde, ist für Anfang September dieses Jahres geplant.Seit 2003 ist das Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger in Nürnberg mit einem eigenen Department Store vertreten. Der in diesem Jahr stattfindende Umbau ist eine strategische Entscheidung. Breuninger CEO Holger Blecker: "Nürnberg ist für uns ein wichtiger Standort, wir fühlen uns hier sehr wohl und sind heimisch geworden. Wir glauben auch in herausfordernden Zeiten wie diesen fest an den stationären Handel, der Menschen mit einzigartigen Sortimenten, einer Vielzahl an attraktiven Marken, persönlichen Services und Gastronomieangeboten begeistert. Für uns ist es daher eine logische Konsequenz, unserem Haus in Nürnberg ein entsprechend hochwertiges Upgrade zu verschaffen."Umfangreiche Sortimentserweiterung an Premium- und Luxus-MarkenBereits jetzt ist in Nürnberg eine der größten Premiumflächen Bayerns für Schuhe fertiggestellt. Auf über 700 Quadratmetern entstand im Untergeschoss des Department Stores eine großzügige Schuhwelt mit einem neuem Sortiment: Luxus-Brands wie beispielsweise die italienische Marke Aquazzura finden sich hier zukünftig genauso wie die französischen It-Labels Balenciaga, Chloé und Givenchy.Auch bei den Lederwaren und bei der Damen Fashion erwartet die Kunden nach dem Umbau ein entsprechend erweitertes Sortiment an begehrten Premium- und Designer-Marken wie zum Beispiel Valentino, Celine, Saint Laurent und Loewe. Die Flächen im Erdgeschoss (Lederwaren) und in der zweiten Etage (Damen Fashion) erhalten einen modernen, großzügigen Look entsprechend dem neuen Markenportfolio.Eröffnung zwei neuer Breuninger GastrohighlightsIm Zuge des Umbaus ziehen außerdem zwei gastronomische Erfolgskonzepte bei Breuninger Nürnberg ein. Seit Montag, den 25. Mai 2020 lädt die Tages- und Cocktailbar Eduard's im zweiten Stock zum Verweilen ein. Neben Cocktailklassikern stehen dort auch viele kreative Getränkevarianten und ausgesuchte Snacks auf der Karte.Seit Freitag, 19. Juni 2020 hat die Breuninger Confiserie in Nürnberg ihre Pforten geöffnet und bietet handgefertigte Tartelettes, Kuchen, Macarons und Trüffel an. Kunden dürfen sich außerdem auf ein Frühstücks- sowie Snackangebot freuen. All das mit Blick auf das bunte Treiben der Karolinenstraße in einem großen Outdoorbereich mit rund 40 Sitzplätzen.Mehr Raum für Breuninger ServicesMit dem Umbau erhalten auch die bewährten Breuninger Serviceleistungen mehr Raum im Nürnberger Department Store. Sowohl der Kundenservice als auch der Click&Collect-Bereich stehen weiterhin zur Verfügung. Per Onlinereservierung auf breuninger.com können Kunden außerdem Artikel vorab reservieren und dann entspannt im Store anprobieren. Für exklusive Anwendungen wie beispielsweise Gesichtsbehandlungen oder auch Beauty-Workshops können (unter Berücksichtigung der momentanen Verordnungen, Stand 26.05.2020) separate Beauty-Rooms gebucht werden. Kunden steht zudem weiter das Breuninger Änderungsatelier für individuelle Anpassungen zur Verfügung sowie der Personal Shopping Service, der das stark erweitere Markenportfolio perfekt ergänzt.Breuninger HygienestandardZur Wahrung aller gegenwärtig erforderlichen Maßnahmen, welche Breuninger selbstverständlich sehr ernst nimmt, hat das Unternehmen bereits früh effektive Vorkehrungen getroffen, um flächendeckend allen Besuchern ein sicheres Einkaufen und Genießen zu ermöglichen. So reguliert Breuninger die Einlasssituation sowie die maximale Personenanzahl auf der Verkaufsfläche und sorgt mit transparenten Abtrennungen an Servicepunkten für zusätzlichen Schutz im Kundengespräch.Ebenso wurden farbliche Abstandsmarkierungen in den Wartebereichen, an der Kasse sowie an verschiedenen Servicepunkten angebracht. Im gesamten Haus gilt selbstverständlich Maskenpflicht.Die tägliche Reinigungs- und Desinfektionsfrequenz in den Breuninger Häusern wurde nochmals erhöht und an stark frequentierten Orten wie beispielsweise den Rolltreppen oder Umkleiden intensiviert und um weitere Desinfektionsrundgänge erweitert. Desinfektionsmittel stehen Kunden und Mitarbeitern selbstverständlich ausreichend zur Verfügung, unter anderem an jedem Eingang.Zudem investiert Breuninger in die Information und Schulung der eigenen Mitarbeiter, um für Kunden den sichersten Service bieten zu können. Neben Handouts und Informationen in der eigenen Mitarbeiter-App muss jeder Mitarbeiter ein internes Online-Training zum Breuninger Hygienestandard und die getroffenen Maßnahmen absolvieren.Der vollständige Breuninger Hygienestandard findet sich unter breuninger.com/newsVisualisierungen von Breuninger Nürnberg nach der Umbauphase sowie ein Foto des Department Stores finden Sie unter folgendem Bilderlink zum Download:https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./PZUHji2K7CFoto-Credit: Blocher Partners 