Acers neu vorgestellter Castmaster Touch besteht aus einem Sender und einem Empfänger, er überträgt Bildsignale per Funk. Mehrere Dongles können eine Bildquelle steuern. Acer will auch in Meeting-Räumen präsent sein und kündigt das drahtlose Bildübertragungssystem Castmaster Touch an. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Dongle mit integriertem Sender und der passenden Empfängerstation. Damit wird ein Bildsignal von einem Notebook, Smartphone oder PC drahtlos an einen am Empfänger angeschlossenen Bildschirm oder Projektor übertragen. Acer Castmaster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...