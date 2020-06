Plus 21% bei Wirecard! Vielleicht eine Reaktion darauf, dass der inzwischen entlassene Gründer, Vorstands-Chef und Großaktionär Markus Braun inzwischen verhaftet wurde. Unsere Empfehlung hier lautet klar, eine Erholung zum Ausstieg zu nutzen. Die Gefahren weiterer Verluste bis hin zur Insolvenz sind einfach zu groß. Spekulativ interessante und langfristig aussichtsreiche Alternativen gibt es in Hülle und Fülle - vor allem am US-Markt. Heute schauen wir uns CRISPR Therapeutics, Intellia und Veeva ...

