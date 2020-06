ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung erholt sich von Corona-SchockLONDON - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Juni kräftig von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Dienstag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex von 31,9 Punkten im Vormonat auf 47,5 Zähler. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings im Schnitt nur auf 43,0 Punkte. In der Corona-Krise war das Stimmungsbarometer in Rekordtempo auf ein historisches Tief abgestürzt.ROUNDUP 2: 'Wirtschaftsweise' sehen gute Chancen für Konjunkturaufschwung 2021WIESBADEN - Nach dem Absturz der deutschen Wirtschaft im Corona-Jahr 2020 sehen die "Wirtschaftsweisen" gute Chancen für einen Aufschwung im nächsten Jahr. "Die Corona-Pandemie wird voraussichtlich den stärksten Einbruch der deutschen Wirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik verursachen. Wir erwarten, dass jedoch ab dem Sommer eine Erholung einsetzt", erklärte der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars P. Feld, am Dienstag.USA: Neubauverkäufe erholen sich von Corona-DelleWASHINGTON - Der US-Häusermarkt hat sich im Mai spürbar von der Durststrecke in der Corona-Krise erholt. Die Neubauverkäufe lagen 16,6 Prozent über dem Niveau von April, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im März und April waren die Verkäufe dagegen deutlich zurückgegangen. Analysten hatten aktuell einen Zuwachs um lediglich 2,7 Prozent erwartet.ROUNDUP 2: Pubs, Hotels, Kinos: Johnson kündigt trotz Kritik Lockerungen anLONDON - Trotz Kritik unabhängiger Wissenschaftler dürfen Pubs, Restaurants, Hotels und viele andere Einrichtungen in England vom 4. Juli an wieder öffnen. Das kündigte der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Parlament in London an.Arbeitslosenquote in Südafrika steigt auf über 30 ProzentJOHANNESBURG - In Südafrika, der wichtigsten Volkswirtschaft des Kontinents, hat die Arbeitslosenquote erstmals seit mehr als zehn Jahren die 30-Prozent-Marke übersprungen. Nach den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des südafrikanischen Statistikbüros Stats SA stieg sie in den ersten drei Monaten des Jahres auf 30,1 Prozent - ein Prozentpunkt mehr als in den letzten drei Monaten des Vorjahres. Damit waren im ersten Quartal 2020 offiziell 7,1 Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter in Südafrika ohne Job. Die Zahlen enthalten nicht diejenigen, die die Arbeitssuche aufgegeben haben.ROUNDUP 2: Trump weitet vorübergehenden Einwanderungsstopp in die USA ausWASHINGTON - Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Pandemie in den USA hat Präsident Donald Trump den Stopp legaler Einwanderung bis zum Jahresende ausgeweitet. Trump verlängerte am Montag eine im April zunächst für 60 Tage angeordnete Regelung, die im Wesentlichen Ausländer betrifft, die sich um eine Green Card für den dauerhaften Aufenthalt in den Vereinigten Staaten bemühen. Die Verfügung sieht darüber hinaus die Aussetzung von verschiedenen Arbeitsvisa vor.Peking droht USA wegen verschärfter Kontrolle chinesischer MedienPEKING - Nach der angekündigten verschärften Kontrolle chinesischer Staatsmedien in den USA hat Peking Washington mit Konsequenzen gedroht. Es sei bereits das zweite Mal, das Auflagen für chinesische Medien verschärft wurden, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag. Die USA müssten ihre Fehler korrigieren, andernfalls werde China reagieren.ROUNDUP: Steinmeier und Wirtschaft rufen Betriebe zur Ausbildung aufBERLIN - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Spitzen von Wirtschaft und Gewerkschaften haben die Unternehmen in Deutschland aufgerufen, auch in der Corona-Krise weiter auszubilden. "Setzen Sie wo immer möglich und trotz schwieriger Rahmenbedingungen Ihr Engagement für die Ausbildung fort", heißt es in einem gemeinsamen Appell vom Dienstag. "Schaffen Sie Ausbildungsplätze, und nutzen Sie dafür auch die von Bund und Ländern in historischen Dimensionen bereitgestellten Hilfsprogramme." Denn: "Es geht um die Zukunftschancen der jungen Generation und Ihre Fachkräfte von morgen."Russland will Zusammenarbeit mit deutscher Wirtschaft ausbauenMOSKAU - Russland will in der Corona-Krise seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken. Besonders bei der Auto- und Eisenbahnindustrie, in der Luftfahrt und im Energiesektor wolle man auf "die gemeinsame Herstellung von Produkten mit hoher Wertschöpfung" setzen, sagte der russische Handelsminister Denis Manturow bei einer Online-Konferenz der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK). Dabei sprach Manturow auch mit 20 deutschen Top-Managern unter anderem von Siemens und Volkswagen , wie die AHK am Dienstag in Moskau mitteilte. Einige der Unternehmen kündigten demnach bereits Investitionen an.WTO sieht für Welthandel Silberstreifen am HorizontGENF - Die Welthandelsorganisation (WTO) blickt angesichts der ersten wirtschaftlichen Erholungszeichen wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Der noch im April von der WTO als schlimmstes Szenario für möglich gehaltene Absturz des Welthandels um 32 Prozent in diesem Jahr sei in diesem Ausmaß nun unwahrscheinlicher geworden, teilte die WTO am Dienstag in Genf mit. Zwar sei der Rückgang immer noch historisch, "aber es gibt einen Silberstreifen: Es hätte viel schlimmer kommen können", sagte WTO-Chef Roberto Azevedo.