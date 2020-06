DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG startet eine millionenschwere Kapitalerhöhung. Dabei strebt das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von etwa 250 Millionen Euro an, wie LEG am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die Kapitalerhöhung entspricht dabei etwa 3,4 Prozent des Grundkapitals. Die Platzierung beginne sofort, hieß es. Zusätzlich will der Wohnkonzern Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2028 in einem Gesamtnennbetrag von etwa 550 Millionen Euro begeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde bei beiden Transaktionen ausgeschlossen.



Mit den Erlösen will die LEG unter anderem die Übernahme von tausenden Wohneinheiten refinanzieren. Am Vortag hatte das Unternehmen den Kauf von rund 7500 Wohneinheiten angekündigt, der überwiegende Teil stammt von der Deutschen Wohnen./nas/mis

