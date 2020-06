Umfragen unter Einkaufsmanagern in der Eurozone und Grossbritannien förderten im Juni deutlich mehr Optimismus zutage als von Volkswirten und Analysten erwartet.Paris / London - Nach einem schwachen Wochenauftakt haben überraschend robuste Konjunkturdaten am Dienstag an Europas Börsen wieder für Zuversicht gesorgt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone kletterte um 1,76 Prozent auf 3298,83 Punkte. Zeitweise schaffte er es zurück über die 3300er Marke, wo er ein Hoch seit knapp zwei Wochen markierte. Umfragen unter Einkaufsmanagern in der Eurozone...

Den vollständigen Artikel lesen ...