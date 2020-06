NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally bei US-Technologiegiganten ist am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Apple und Microsoft überboten nochmals ihre am Vortag schon erreichten Bestmarken. Microsoft festigten damit die am Vortag übersprungene Kursmarke von 200 Dollar. Apple wurden mit einem Plus von zuletzt 3,37 Prozent erstmals über der Marke von 370 Dollar gehandelt.



Auch die Titel des Online-Händlers Amazon sprangen nun am Dienstag auf den Rekordzug auf und stiegen auf mehr als 2780 Dollar. Gemeinsam mit Apple und Microsoft stützten sie am Dienstag den ganzen Technologiesektor: der von diesem geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte mit fast 10 300 Punkten ein historisches Hoch.



Allgemein üben sich die Anleger derzeit wieder stärker im konjunkturellen Optimismus, auch wenn ihnen das Coronavirus weiterhin Sorgen macht. Bei der besonders ausgeprägten Tech-Rally setzen sie dabei auf eine immer stärkere Digitalisierung von Wirtschaft, Konsum und öffentlichem Leben, die von der Pandemie noch zusätzlich befeuert werden dürfte. Die genannten großen Tech-Riesen aus den USA gelten als Profiteure dieser Entwicklungen.



Beim iPhone-Hersteller Apple etwa blicken Anleger derzeit gespannt auf die mehrtägige Entwicklerkonferenz WWDC, auf der es traditionell erste Informationen zu künftigen Produktentwicklungen gibt.



Nicht unerwartet hatte Apple schon am Vortag mitgeteilt, bei seinen Mac-Computern künftig eigene Prozessoren anstelle solcher des Chipherstellers Intel einzusetzen. Analyst Rod Hall von der renommierten Investmentbank Goldman Sachs hält es für möglich, dass Apple durch den Übergang zu hauseigenen Chips jährlich rund 2,7 Milliarden US-Dollar sparen könnte./tih/eas/misN

