FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzaufsicht Bafin hat ihre Anzeige wegen Marktmanipulation gegen Wirecard erweitert. "Wir haben heute eine Nachtrags-Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Marktmanipulation erstattet", teilte eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit. "Die Ad-hoc-Mitteilung der Wirecard AG vom 22. Juni 2020 verstärkt den Verdacht, dass die bilanzielle Darstellung zu Umsatzerlösen und Vermögensgegenständen in den Geschäftsberichten (zum 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.12.2018) unrichtig war." Damit verstärke sich der Verdacht, dass mit diesen Berichten Informationen verbreitet wurden, die falsche Signale für die Wirecard-Aktienkurs gegeben haben, womit gegen das Verbot der Marktmanipulation verstoßen wurde.

Am Montag hatte Wirecard einräumen müssen, dass Bankguthaben bei zwei philippinischen Banken in Höhe von mehr als 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Zuvor, am Donnerstag, hatten die Abschlussprüfer dem Konzern das Testat für den Geschäftsbericht 2019 wegen Hinweisen auf Bilanztäuschung verweigert.

Nach der Adhoc-Mitteilung am 18. Juni hatte die Bafin ihren Verdacht auf Marktmanipulation durch eine falsche Darstellung der Verhältnisse bei Wirecard bereits bei der Staatsanwaltschaft München zur Anzeige gebracht.

