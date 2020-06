In einem Interview mit dem Fox Business Network am Dienstag bekräftigte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, dass das Handelsabkommen mit China intakt sei. China halte sich an den Deal, so Kudlow weiter. Bezüglich des nächsten Konjunkturpakets sagte Kudlow: "Steuernachlässe und Schecks liegen auf dem Tisch im nächsten Coronavirus-Entlastungsgesetz", ...

