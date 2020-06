FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens verstärkt seinen Geschäftsbereich Digital Industries mit dem Zukauf eines britischen Technologie-Startups. Die in Cambridge ansässige UltraSoC Technologies Ltd soll dem Xcelerator-Portfolio zugeschlagen werden, wie Siemens mitteilte. Das Unternehmen ist auf die Einbettung von Überwachungs-Hardware in komplexen System-on-Chips spezialisiert.

Siemens erklärte, mit Hilfe von UltraSoc könne man Kunden aus der Halbleiterindustrie bei der Überwindung von Problemen wie Fertigungsfehlern, Software- und Hardware-Fehlern, frühzeitigem Geräteausfall oder böswilligen Cyberangriffen unterstützen.

Die Übernahme soll bis Ende September abgeschlossen sein. Angaben zum Kaufpreis machten beide Seiten nicht.

