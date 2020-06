Von Peter Loftus

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat in der juristischen Auseinandersetzung um ein umstrittenes Babypuder einen Erfolg errungen. Ein Berufungsgericht in Missouri hat die ursprünglich von einer Jury verhängte Entschädigungssumme von knapp 4,7 Milliarden US-Dollar deutlich reduziert. Allerdings bestätigte das Gericht das Urteil der Jury, wonach das Pulver in 22 Fällen Eierstockkrebs verursacht hat.

Die genaue Höhe der neuen Summe ist unklar. Johnson & Johnson spricht von 2,2 Milliarden Dollar, Anwälte der Kläger von 2,1 Milliarden Dollar.

Johnson & Johnson hat das Urteil aus dem Jahr 2018 stets zurückgewiesen. Der Konzern sprach von einem fehlerhaften Prozess, der auf einer falschen Präsentation der Fakten basiere. Das oberste Gericht in Missouri soll den Fall nun prüfen.

June 23, 2020

