Mit dem Unterschreiten von $1.678 gehen die Bären auf die Überholspur und laufen die finale Unterstützung bei $1.596 an. Auch wenn diese bisher nicht unterschritten werden konnte und somit ihre Bedeutung deutlich bestätigt hat, gehen wir davon aus, dass der Markt sein Zwischenhoch in Welle 2 in Weiß bereits ausgebaut hat und sich auf direktem Weg in Richtung unseres langfristigen Ziels im Bereich von $1.30 befindet. Solange sich der Markt nun unter $1.880 hält, bleibt der Rohstoff auf tiefere Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...