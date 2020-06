FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirecard-Aktie hat im nachbörslichen Handel am Dienstag ihre Gewinne leicht ausgebaut. Unabhängig von neuen negativen Meldungen sei die Aktie gekauft worden, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Finanzaufsicht Bafin hat am Dienstag ihre Anzeige wegen Marktmanipulation gegen Wirecard erweitert. "Wir haben heute eine Nachtrags-Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der Marktmanipulation erstattet", teilte eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage von Dow Jones Newswires mit. Die Wirecard-Aktie wurde 3 Prozent höher getaxt, nachdem sie im regulären Handel bereits um knapp 19 Prozent zugelegt hatte.

Ein Plus von 8 Prozent verzeichneten die Papiere von Medigene. Das Immunonkologie-Unternehmen hat von der niederländischen Aufsichtsbehörde CCMO die Genehmigung zum Beginn der klinischen Studie mit MDG1021 erhalten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.454 12.524 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 23, 2020

