Laut einer Insa-Umfrage geben 50 Prozent der Befragten an, vor einer zweiten Corona-Welle während der Sommerferien Angst zu haben. 34 Prozent teilen diese Angst nicht, ist das Ergebnis einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts für die "Bild" (Mittwochausgabe).



Frauen haben demnach häufiger vor einer zweiten Welle in den Ferien Angst als Männer (55 zu 45 Prozent). Während die Befragten zwischen 18 und 59 Jahren zu 46 bis 49 Prozent Angst vor einer zweiten Welle haben, steigt der Anteil bei den ab 60-Jährigen auf 55 Prozent. Die These lautete: Ich habe Angst vor einer zweiten Corona-Welle während der Sommerferien. Die Antwortmöglichkeiten: Stimme zu, Stimme nicht zu, weiß nicht, keine Angaben.

