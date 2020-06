North Wales, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Minerva Programme und Niche Technology freuen sich, bekannt zu geben, dass Chief Constable Carl Foulkes von der North Wales Police den Vorsitz im Minerva Programme-Vorstand übernimmt. Chief Constable Foulkes löst Sussex Chief Constable Giles York ab, der Anfang des Monats in den Ruhestand ging.Das Minerva-Programm läuft seit 2014 als inkrementelle Partnerschaft zwischen 26 Polizeibehörden des Vereinigten Königreichs und Niche Technology, um den Einsatz von NicheRMS zu rationalisieren, einer Intelligence-Management-Plattform für die polizeiliche Arbeit, die alle Aspekte der Verbrechensprotokollierung, ermittlungstechnische und polizeiliche Erkenntnisse, die Handhabung gefährdeter Individuen, Haft- und Häftlingsverwaltung und elektronische Fallaufbereitung nahtlos verwaltet. NicheRMS ermöglicht den Polizeibehörden zudem, ihre kriminaltechnischen Exponate über eine einzige Plattform zu verwalten, und bietet Mobilgeräte-Unterstützung für Polizisten im Einsatz, die unabhängig von ihrem Standort sofort auf Informationen zugreifen und diese austauschen können.Minerva fördert die stärkere Zusammenarbeit zwischen diesen polizeilichen Behörden und der Plattform, was grenzüberschreitende Straftaten sichtbarer macht und den Behörden ermöglicht, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Die Fähigkeit, grenzüberschreitende Kriminalität zu erfassen und aufzudecken und mit gefährdeten Personen umzugehen, bringt den Polizeikräften in England und Wales erhebliche Vorteile.Der Vorstand von Minerva, unterstützt vom Minerva Delivery-Team, arbeitet täglich mit Niche Technology zusammen, um die Plattformentwicklungsaktivitäten zu optimieren, und ist auf das langfristige Wachstum von NicheRMS fokussiert. Chief Constable Foulkes übernimmt als Vorsitzender die Lenkung des Minerva-Vorstands und wird sich auf die strategischen Anforderungen konzentrieren, während wir die NicheRMS-Plattform kontinuierlich weiterentwickeln."Das Minerva-Kooperationsprogramm der britischen Polizei hat NicheRMS als zentral für die operative Polizeiarbeit etabliert", erklärt Jed Manley, Minerva Programme Director. "Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, diesen Vorteil zu nutzen und die bestmögliche Lösung für die Erfassung, den Abruf und den Austausch von Daten zwischen den Polizeibehörden des Vereinigten Königreichs bereitzustellen. Wir begrüßen Chief Constable Carl Foulkes als Vorsitzenden des Minerva-Vorstands, während wir die Konvergenz weiter vorantreiben, nicht nur für den Datenaustausch, sondern auch für breitere Geschäftsmöglichkeiten zur Unterstützung der nationalen polizeilichen Ziele für die digitale Transformation"."Alle bei Niche Technology sind sehr dankbar und stolz darauf, dass Chief Constable Foulkes als Vorsitzender des Minerva-Vorstands zu uns gestoßen ist", sagt Mike Gardner, UK/European Business Development Director bei Niche Technology. "Wir glauben, dass wir uns in der einzigartigen Lage befinden, auch weiterhin auf die Bedürfnisse des Dienstes eingehen zu können, während wir unsere Lösung für die Polizisten an vorderster Front ständig verbessern und weiterentwickeln. Ich möchte Carl in der Niche-Familie willkommen heißen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in den kommenden Jahren".NicheRMS ist eine cloudfähige, mobil integrierte Plattform für das Informationsmanagement in der operativen Polizeiarbeit, die es den Polizeibehörden ermöglicht, Straftaten zu erfassen, zu verhindern und aufzuklären. NicheRMS eliminiert Silo-Strukturen und verbindet die Aufklärungsfunktion mit der Tätigkeit der Polizeikräfte vor Ort, um eine schnellere Vorhersage, Prävention und Reaktion zu ermöglichen. NicheRMS ist für mehr als 150.000 vereidigte Polizeibeamte in Australien, Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten lizenziert. Zehn der 30 größten Behörden in den von uns bedienten Ländern nutzen NicheRMS. Weitere Informationen finden Sie unter www.NicheRMS.com.Pressekontakt:für weiterführende Informationen:Mike Gardner, Niche Technology+44 7969 563581Mike.Gardner@NicheRMS.comJed Manley, Minerva Programme Director+44 7748 768299Jed.Manley@Minerva.Police.ukLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1041214/Niche_Technology_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1194664/Minerva_Logo.jpgOriginal-Content von: Niche Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144353/4632588