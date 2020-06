Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Seit fast zwei Jahren belasten Tausende von Klagen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat Stimmung und Bilanzen der Bayer AG. Nun will der Leverkusener Konzern sich endlich von dem schweren Erbe durch den Zukauf des Glyphosat-Produzenten Monsanto freikaufen. So etwas kostet bisweilen viel Geld. Noch in dieser Woche soll eine Einigung über einen milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosat-Klägern verkündet werden, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen der Verhandlungspartner sowie des Unternehmens. Demnach liegt eine unterschriftsreife Einigung vor, über die noch der Bayer-Aufsichtsrat beraten und abstimmen muss. Das soll in den kommenden Tagen erfolgen, wie es in den Kreisen weiter heißt. Bayer wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Die Höhe des Vergleichs soll zwischen acht und zehn Milliarden Dollar betragen. Zwei Milliarden Dollar davon gelten als "Rücklage", mit der Bayer die Ansprüche künftiger Kläger begleichen kann. Mit dem Rest sollen die gesamten in den USA anhängigen Klagen von Nutzern des umstrittenen Unkrautvernichters beigelegt werden. Über 50.000 Menschen hatten das glyphosathaltige Mittel Roundup zuletzt für ihre Krebserkrankung verantwortlich gemacht. (Handelsblatt S. 4/Börsen-Zeitung S. 11)

WIRECARD - Mit der vorübergehenden Verhaftung von Ex-Chef Markus Braun beginnt ein neues Kapitel im Wirecard-Krimi. Aufseher und Prüfer geraten unter Druck. Der frühere Partner Softbank verteidigt sich. Laut Insidern hatte Softbank einen zentralen Anteil an der Entscheidung Brauns, trotz anfänglicher Ablehnung die Bilanzsonderprüfung durch KPMG zu beauftragen, die letztlich auch den langjährigen Konzernprüfer EY auf die richtige Spur brachte. In einem Schreiben vom 18. Oktober 2019, das dem Handelsblatt vorliegt, übte Softbank diplomatisch formuliert deutlichen Druck auf Braun aus. "Hallo Markus", heißt es darin. "Der Einfachheit halber haben wir nachfolgend die Vorgehensweise aufgeführt, die Du und der Vorstand dringend prüfen müssen. Wie im Videoanruf besprochen, glauben wir, dass diese Schritte dazu beitragen können, die Vorwürfe gegen das Unternehmen ein für alle Mal aufzulösen." In der Folge zählt Softbank sechs Punkte auf, darunter die Benennung eines Untersuchungsgremiums, das vollen Zugang zu allen Dokumenten hat, die Berufung einer der großen vier Wirtschaftsprüfer, nicht jedoch EY, und die Veröffentlichung der Ergebnisse. Wirecard hatte danach genau das angekündigt. Offiziell will Softbank Investment Advisers die Hintergründe der Einmischung nicht erklären. (Handelsblatt S. 26)

DEUTSCHE Bahn - Politik und Aufsichtsrat wollen Strukturveränderungen in der Deutschen Bahn. Eine neue Satzung soll künftig das Gemeinwohl beinhalten statt Gewinnmaximierung. (FAZ S. 18)

