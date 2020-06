Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAFIN/WIRECARD - Im Skandal um die verschwundenen Milliarden bei Wirecard hat die Bürgerbewegung Finanzwende eine Aufarbeitung der Fehlleistungen bei der Bundesaufsicht für Finanzen (Bafin) und entsprechende Konsequenzen gefordert. "Es ist erschreckend wie die Aufsichtsbehörde agiert. Die Vizepräsidentin und Chefjuristin Elisabeth Roegele ist in dem Fall offenbar gegen diejenigen vorgegangen, die frühzeitig vor dem Bilanzbetrug bei Wirecard warnten, statt mögliche kriminelle Aktivitäten bei dem Unternehmen aufzudecken. Das ist skandalös", sagte Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende und frühere Bundestagsabgeordneter der Grünen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Frau Roegele steht hier in der Verantwortung." (Funke Mediengruppe)

SAMMELKLAGEN - Verbraucher in der Europäischen Union können ihre Rechte künftig besser gegen große Unternehmen durchsetzen. Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Staaten einigten sich am späten Montagabend auf eine EU-weite Einführung von Sammelklagen. "Nach einem langen und harten Kampf gegen die Versuche der Industrie, den Vorschlag zu verwässern, werden Verbraucherorganisationen künftig vor Gericht gegen unlautere Händler vorgehen können", sagte die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt. (SZ S. 7/FAZ S. 15)

SAMMELKLAGEN - Geprellte Kunden können in Europa künftig leichter gemeinsam vor Gericht ziehen. Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich in der Nacht zu Dienstag auf eine neue Richtlinie geeinigt, die die Möglichkeit von kollektiven Klagen vorsieht. Nach der Umsetzung in nationales Recht sollen Verbraucherverbände im Namen der Kunden in allen EU-Ländern Unternehmen auf Unterlassung und Schadensersatz verklagen können. Das Bundesjustizministerium (BMJV) begrüßte die politische Einigung in Brüssel grundsätzlich, die nun noch formell von Europaparlament und Rat bestätigt werden muss. "Das BMJV wird den nun vorliegenden Kompromiss analysieren und prüfen, wie er am besten in das deutsche Recht umgesetzt werden kann", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Jan-Marco Luczak, sprach sich dagegen aus, das geltende Recht nun zu ändern. Die Bundesregierung habe bereits 2018 mit der Musterfeststellungsklage ein Instrument geschaffen, das effektiven Verbraucherschutz sicherstelle und für Unternehmen einen sicheren Rechtsrahmen schaffe, sagte er. (Handelsblatt S. 9)

MESSEN - Die Messebranche gehört zu den am härtesten von der Coronakrise getroffenen Wirtschaftszweigen. "Statt Vollgas kam die Vollbremsung", sagte Philip Harting, Vorsitzender des Branchenverbandes Auma. Allein in Deutschland seien 165 Messen verschoben oder abgesagt worden. Das Vorkrisenniveau bei Umsatz und Ertrag werde wohl erst 2023 wieder erreicht, sagte Wolfgang Marzin, Chef der Messe Frankfurt. (FAZ S. 18)

KREDITSTUNDUNGEN - Von der Coronakrise geschädigte Kredit- und Versicherungsnehmer sollen nach dem Willen der EU-Kommission weiter Erleichterungen erhalten. Einem nichtöffentlichen Papier der Brüsseler Behörde zufolge, das der Börsen-Zeitung vorliegt, sollten im weiteren Verlauf der Krise sowohl private Verbraucher als auch Unternehmen sechsmonatige, zinslose Stundungen ihrer Raten beantragen können, ohne dass dies automatisch Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit oder Bonität hätte. Auch Versicherer sollen solche Zahlungsaufschübe genehmigen und zudem ihre Prämien anpassen. Die Kommission will mit den beteiligten EU-Branchenverbänden nächsten Montag entsprechende "Best Prac-tices"-Vorschläge abstimmen. (Börsen-Zeitung S. 2)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2020 00:16 ET (04:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.