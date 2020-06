Dadurch können die Abonnenten dieser Mobilfunkbetreiber über RCS miteinander kommunizieren

Mavenir, der einzige End-to-End-Anbieter von cloudnativer Netzwerksoftware in der Branche und ein Marktführer in den Bereichen Messaging und Rich Communication Services (RCS), hat heute bekannt gegeben, dass seine Mobile Business Messaging Cloud in Europa die Peer-to-Peer- bzw. P2P-Zusammenschaltung für RCS zwischen den Netzwerken von Telefónica (BME:TEF), Vodafone (OTCMKTS: VODPF) und der Deutschen Telekom abgeschlossen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005958/de/

Dies ist eine der größten Zusammenschaltungen für RCS, die bisher vorgenommen wurden. Der adressierbare Markt besteht aus mehr als 158 Millionen Mobilfunkkundeni in 13 Ländern, denen die Nutzung von RCS angeboten werden könnte. Er umfasst 3 Märkte von Telefónica, 13 Märkte von Vodafone, die Deutsche Telekom in Deutschland sowie andere Anbieter.

Schon jetzt einsatzbereit sind drei Mobilfunkbetreiber mit bis zu 40 Millionen Kunden, die auf RCS aufgerüstet werden können. Die Mobile Business Messaging Cloud von Mavenir ist damit einer der größten Cloud-Anbieter für RCS mit Zusammenschaltungen auf dem Markt.

Durch diese Zusammenschaltungen können Mobilfunkbetreiber über die Mobile Business Messaging Cloud von Cloud die technischen Komplexitäten und Kosten von Zusammenschaltungen mit anderen Betreibern in ihrem Abdeckungsgebiet vermeiden und sich stattdessen auf geschäftliche Belange konzentrieren.

"Die Zusammenschaltungen mit diesen Partnern erforderten jede Menge Fachwissen und Anstrengungen von allen Beteiligten. Unsere Techniker und Mitarbeiter des operativen Geschäfts arbeiteten sehr eng mit ihren Kollegen bei Vodafone, Telefónica und der Deutschen Telekom zusammen. Es war eine Teamarbeit, und die Bemühung und Bereitschaft aller Beteiligten zeigt sich im Endergebnis", sagte Guillaume Le Mener, SVP für Business Mobility bei Mavenir. "Dieser Meilenstein ebnet den Weg für eine beschleunigte und vereinfachte Einbeziehung und Teilnahme weiterer Mobilfunkbetreiber in der Zukunft."

Bei der Mobile Business Messaging Cloud von Mavenir handelt es sich um ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) zur Einführung von RCS Business Messaging (RBM) betrieben von Mavenir -, wodurch Mobilfunkbetreiber auf einfache Weise RCS-Nachrichtendienste für Privat- und Geschäftskunden bereitstellen können. Die Cloud-Lösung umfasst die RCS und IMS Cores sowie die erforderlichen Session Border Controllers (SBC) und Firewalls für P2P-RCS-Nachrichtendienste und die MaaP-Schicht (Messaging as a Platform) zur Bereitstellung von Diensten zur Nachrichtenübermittlung von Anwendungen an Personen (A2P) und von Personen an Anwendungen (P2A), einschließlich Chatbot-Systeme und erweiterte Business-Messaging-Dienste.

Die RCS-Lösung von Mavenir entspricht Universal Profile 2.0 und unterstützt Mobile-Messaging Funktionen wie offene Gruppen-Chats, Zustellungsbenachrichtigungen, "Schreibt"-Anzeigen, Lesebestätigungen, Bild- und Dateiübermittlungen sowie Audio-/Videonachrichten für P2P-Kommunikationsvorgänge. Ebenfalls unterstützt werden u. a. Rich Cards und Karussellanordnungen, Schaltflächen und Antwortvorschläge für erweiterten A2P- und P2A-Nachrichtenaustausch mit geschäftlich genutzten Marken. Die Lösung greift zudem auf das wachsende Business Messaging Ecosystem von Mavenir zurück, das bereits nahezu 70 Mitglieder umfasst, so u. a. Aggregatoren, Entwickler von Chatbots und Geschäftsanwendungen sowie CPaaS-Anbieter.

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige End-to-End-Anbieter von cloudnativer Netzwerksoftware in der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Softwarenetzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert. Mavenir bietet ein umfassendes durchgängiges Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur an. Von Anwendungs-/Dienstleistungsebenen in 5G bis zu Packet Core und RAN weist Mavenir die Richtung für fortschrittliche cloudnative Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erlebnisse bieten. Mavenir nutzt Innovationen in den Bereichen IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)), Private Networks sowie vEPC, 5G Core und OpenRAN vRAN und beschleunigt die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die über 50 der weltweiten Nutzer bedienen.

Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Web-Ebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und Einnahmen zu sichern. www.mavenir.com

Mavenir und das M-Logo sind Warenzeichen im Besitz von Mavenir Systems, Inc.

Copyright 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

_________

i Schätzung von Mavenir auf Grundlage der Smartphone-Zahlen und Android-Nutzung pro Land gem. GSMA-Daten und anderen Quellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005958/de/

Contacts:

Maryvonne Tubb

Mavenir PR

NA Loren Guertin

MatterNow

EMEA Kevin Taylor

GlobalResultsPR