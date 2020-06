The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 9GE2 XFRA KYG409151373 GREENFIELDS PETR.DL -,001 EQ01 EQU EUR N

CA LEGU XFRA US52490H1005 LEG IMMOBILIEN ADR/0,25 EQ01 EQU EUR Y

CA LT1B XFRA US92346X2062 VERIFYME INC. EQ01 EQU EUR N

