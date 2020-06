FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R8B XFRA ZAE000024501 RMB HLDGS LTD RC-,01

XFRA KYG409151290 GREENFIELDS PETR.DL -,001

TM5 XFRA US8725901040 T-MOBILE US INC.DL,-00001

3S5 XFRA CNE100001ZS2 RED STAR MACAL.GR.H YC 1

2G8 XFRA IT0000086923 POL. EDITORIALE EO 0,26

YAJ XFRA AU000000KAI5 KAIROS MINERALS

T-MOBILE US-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de