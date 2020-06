DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China einschließlich Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages Drachenbootfest geschlossen.

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen des Feiertages Drachenbootfest geschlossen.

TAGESTHEMA

Nordkorea hat nach den zuletzt verschärften Spannungen mit Südkorea nun Signale der Deeskalation ausgesendet. Machthaber Kim Jong Un habe "Pläne zur militärischen Aktion ausgesetzt", meldete am Mittwoch die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Nähere Angaben dazu machte sie nicht. Der Agentur zufolge verkündete Kim die Entscheidung in einer Sitzung des zentralen Militärausschusses. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap entfernte Nordkorea auch Lautsprecher aus dem Grenzgebiet, die erst zwei Tage zuvor montiert worden waren. Solche Lautsprecher setzt die nordkoreanische Führung zur Verbreitung von Propagandabotschaften gegen Südkorea ein. In den vergangenen Tagen hatte Nordkorea noch seinen Konfrontationskurs gegenüber Südkorea verschärft. Vor einer Woche sprengte Nordkorea das Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong in die Luft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.134,75 +0,34% Nasdaq-100-Indikation 10.239,00 +0,48% Nikkei-225 22.526,85 -0,10% Hang-Seng-Index 24.857,61 -0,20% Kospi 2.164,87 +1,58% Shanghai-Composite 2.974,82 +0,14% S&P/ASX 200 5.965,10 +0,18%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Markteilnehmer sind weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle hin und hergerissen. Am Dienstag hatten deutlich verbesserte Konjunkturdaten aus Europa und den USA den Hoffnungen der Anleger neue Nahrung gegeben. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft in den USA hat dort für eine rasche Wirtschaftserholung gesorgt. Gleichzeitig hat jedoch auch die Zahl der Neuinfektionen in einigen Bundestaaten wieder deutlich zugenommen. Am meisten tut sich noch an der Börse in Südkorea, wo der Kospi 1,8 Prozent zulegt. Hier stützen Medienberichte, wonach der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un militärische Aktionen gegenüber Südkorea ausgesetzt hat. In Tokio kommt ein wenig Gegenwind vom Yen, der zum Dollar mit 106,54 (Dienstagmorgen: 107,12) Yen etwas fester notiert. Die japanische Notenbank hat unterdessen zunächst wohl nicht vor ihre Geldpolitik angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft des Landes weiter zu lockern. Auch in Hongkong im in China zeigt sich wenig Bewegung. Marktteilnehmer verweisen auf niedrige Umsätze aufgrund der bevorstehenden Feiertage.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Dell machte auf Nasdaq.com einen Sprung um 18,5 Prozent nach oben auf 58,10 US-Dollar. Für die Aktie der Tochter VMware ging es um 8,9 Prozent auf 162,46 Dollar aufwärts. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge prüft Dell Optionen für seine 81-prozentige Beteiligung an VMware. Dies schließe die Möglichkeit einer Abspaltung oder die vollständige Übernahme des Cloud-Software-Unternehmens ein. Die Prüfung befinde sich jedoch in einem frühen Stadium und eine Entscheidung stehe nicht unmittelbar bevor. Palo Alto Networks gaben 0,6 Prozent nach auf 228 Dollar. Das Online-Sicherheitsunternehmen hatte mitgeteilt, dass Luis Felipe Visoso am 1. Juli den Posten des CFO übernehmen wird. Visoso war zuvor als CFO für Amazon Web Services tätig. Zu Wochenanfang hatte Palo Alto mitgeteilt, dass CFO Kathy Bonanno das Unternehmen verlässt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.156,10 0,50 131,14 -8,35 S&P-500 3.131,29 0,43 13,43 -3,08 Nasdaq-Comp. 10.131,37 0,74 74,89 12,91 Nasdaq-100 10.209,82 0,78 79,49 16,91 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 1,07 Mrd Gewinner 1.702 1.558 Verlierer 1.254 1.395 Unverändert 94 88

Fester - Besser als erwartete Konjunkturdaten sorgten für weiter steigende Kurse. Damit erhielt wie zuvor bereits in Europa die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung neue Nahrung. Der Nasdaq-Composite stieg im Verlauf auf ein neues Allzeithoch. Allerdings dämpften die weiter steigenden Infektionszahlen in den USA die Aufwärtsbewegung etwas und die Indizes kamen von ihren Tageshochs zurück. Positiv wurde auch die Klarstellung von US-Präsident Donald Trump zum Handelsabkommen mit China gewertet. Trump versicherte, das Handelsabkommen sei vollständig intakt. Mastercard zogen um 0,8 Prozent an. Der Kreditkartenkonzern verstärkt sich mit dem Finanzdatendienstleister Finicity für 825 Millionen US-Dollar. T-Mobile US erholten sich von anfänglichen Verlusten und gewannen 0,5 Prozent. Softbank hatte sich mit der Mutter Deutsche Telekom auf einen Weg geeinigt, den Großteil seiner Beteiligung kursschonendn zu verkaufen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 0,4 0,19 -101,2 5 Jahre 0,33 -0,6 0,34 -159,4 7 Jahre 0,54 0,8 0,53 -170,5 10 Jahre 0,72 1,3 0,70 -172,7 30 Jahre 1,49 2,7 1,47 -157,3

Am Rentenmarkt ging es wegen der positiven Stimmung am Aktienmarkt mit den Notierungen leicht nach unten. Die Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung bremste die Nachfrage nach dem sicheren Hafen der Anleihen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 % YTD EUR/USD 1,1318 +0,1% 1,1309 1,1296 +0,9% EUR/JPY 120,62 +0,1% 120,46 121,00 -1,1% EUR/GBP 0,9045 +0,1% 0,9038 0,9043 +6,9% GBP/USD 1,2514 +0,0% 1,2513 1,2490 -5,6% USD/JPY 106,57 +0,1% 106,49 107,12 -2,0% USD/KRW 1201,19 -0,6% 1208,14 1208,95 +4,0% USD/CNY 7,0681 +0,1% 7,0590 7,0664 +1,5% USD/CNH 7,0604 -0,0% 7,0607 7,0620 +1,4% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6942 +0,2% 0,6928 0,6927 -0,9% NZD/USD 0,6467 -0,4% 0,6492 0,6490 -3,9% Bitcoin BTC/USD 9.634,26 -0,1% 9.640,51 9.647,26 +33,6%

Gestützt von den überraschend guten europäischen Konjunkturdaten Daten zog der Euro zum Dollar an auf 1,1305 Dollar im US-Späthandel nach einem Tagestief bei 1,1233. Analysten sprachen aber auch von einer Dollar-Schwäche. Sie machten neben der explosionsartigen Geldmengenvermehrung in den USA auch das steigende Haushaltsdefizit und schwindende Rücklagen verantwortlich. Laut den Experten der UBS rechtfertigt der jüngste Anstieg der Covid-19-Fälle in den USA wohl keinen weiteren Lockdown und deswegen werde sich die die Flucht in den Dollar als sicherer Hafen umkehren. Außerdem habe der Zinsvorteil des Dollar gelitten, während gleichzeitig politische Unsicherheiten mit Blick auf die Präsidentenwahl im November auf den Dollar drücken dürften. Der Dollarindex büßte 0,4 Prozent ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,18 40,37 -0,5% -0,19 -31,1% Brent/ICE 42,54 42,63 -0,2% -0,09 -32,4%

Die Ölpreise legten zunächst weiter zu und kletterten auf den höchsten Stand seit Ende März. Im Verlauf drückte dann aber die Sorge vor einem weiteren Anstieg der US-Öllagerdaten die Preise ins Minus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,1 Prozent auf 40,28 Dollar. Für Brent ging es um 1,5 Prozent auf 42,44 Dollar nach unten. Im ganz späten US-Geschäft kamen die Preise noch etwas weiter zurück, ebenso am Mittwoch in Asien, nachdem die Lagerdaten des Branchenverbands API für die zurückliegende Woche erneut einen Anstieg der Vorräte gezeigt hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.771,07 1.767,55 +0,2% +3,52 +16,7% Silber (Spot) 17,90 17,85 +0,3% +0,05 +0,3% Platin (Spot) 831,60 834,50 -0,3% -2,90 -13,8% Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,1% -0,00 -5,7%

Die anhaltende Dollarschwäche und die Inflationssorgen wegen der Dollarflut der Notenbank trieben den Goldpreis weiter an. Der Preis der Feinunze verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.770 Dollar, das höchste Niveau seit Oktober 2012. .

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

Corona-Pandemie

- EU / USA

Die Europäische Union erwägt einem Medienbericht zufolge, US-Bürgern nach einer schrittweisen Öffnung der EU-Außengrenzen ab dem 1. Juli wegen der Coronavirus-Krise weiterhin die Einreise zu verwehren. Die "New York Times" berichtete am Dienstag, auf einer vorläufigen Liste mit Ländern, für die ab Anfang Juli weiter Einreiseverbote gelten sollten, stünden unter anderem die USA, Russland und Brasilien.

- LATEINAMERIKA

In Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der insgesamt verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Schwelle von 100.000 überschritten. Das ergab eine in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichte Zählung der Nachrichtenagentur AFP, die auf Behördenangaben beruht. Demnach gibt es in Lateinamerika und der Karibik inzwischen 2,1 Millionen amtlich verzeichnete Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus.

- BRASILIEN

Ein Richter hat den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro angewiesen, in der Öffentlichkeit immer eine Schutzmaske zu tragen. Der Bundesrichter Renato Borelli forderte Bolsonaro am Montag (Ortszeit) auf, nicht mehr gegen die in der Hauptstadt Brasilia geltende Maskenpflicht zu verstoßen. Bei weiteren Verstößen soll der Präsident eine Geldstrafe von 2000 Real (rund 340 Euro) zahlen.

MEXIKO

Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat am Dienstag den Süden Mexikos erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Nationalen Seismologischen Instituts in der Stadt Crucecita im Bundesstaat Oaxaca. Ein Mensch kam ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, wie der Gouverneur von Oaxaca mitteilte.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank wird die in den vergangenen Monaten umgesetzten Lockerungsschritte zunächst beobachten. Die Zusammenfassung der Meinungen der vergangenen Zinsentscheidung Mitte Juni signalisiert, dass die Bank of Japan (BoJ) bis auf Weiteres eine abwartende Position einnehmen dürfte. Da die Maßnahmen der Notenbank zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie nahezu vollständig eingeführt worden seien, sei es nun wünschenswert, die Auswirkungen vorerst sorgfältig zu bestätigen und zu prüfen, so ein Mitglied des neunköpfigen geldpolitischen Rats.

ROHÖLLAGERBESTÄNDE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,9 Millionen Barrel gemeldet worden.

CHINA BOHAI BANK

Die China Bohai Bank Co strebt in Hongkong an die Börse und schließt sich damit einer Reihe von chinesischen Banken an, die den Kapitalmarkt der Stadt anzapfen möchten. Die Bank mit Hauptsitz in Tianjin, einer an Peking grenzenden Großstadt, hat unter anderem CCB International und Citic Securities als Konsortialbanken für die Offerte beauftragt, wie aus einem Entwurf des IPO-Prospekts hervorgeht, der am späten Dienstag an der Börse in Hongkong eingereicht wurde. Der Entwurf nannte allerdings weder einen Zeitpunkt für den Börsengang noch den Betrag, den die Bank mit der Emission erlösen möchte.

DELL / VMware

Der PC-Konzern Dell prüft die Abspaltung seiner Mehrheitsbeteiligung am Cloud-Spezialisten VMware im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar, um die eigene Börsenbewertung zu steigern. Informierte Personen sagten, dass die Dell Technologies Inc verschiedene Optionen für die Beteiligung in Betracht ziehe. Möglich sei auch, dass Dell die restlichen Anteile an der VMware Inc übernehme. Die Unternehmen arbeiteten an den Plänen mit externen Beratern. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium und eine Entscheidung sei nicht absehbar. Möglich sei auch, dass Dell keine Maßnahme ergreife.

GOOGLE

Das Justizministerium und eine Reihe von Generalstaatsanwälten wollen sich am Freitag treffen, um über die nächsten Schritte bei der Einleitung eines möglichen Kartellverfahrens gegen Google zu sprechen, heißt es von mit dem Vorgang vertrauten Personen. Es wird erwartet, dass es im Rahmen einer Videokonferenz über den Umfang einer eventuellen Klage gegen die Alphabet-Tochter geht, sowie über die aktuellen Überlegungen der Bundesstaaten, sich einer Klage des Justizministeriums anzuschließen oder aber einzeln Klage zu erheben, heißt es von den Personen weiter.

JOHNSON & JOHNSON

Der US-Pharmakonzern hat in der juristischen Auseinandersetzung um ein umstrittenes Babypuder einen Erfolg errungen. Ein Berufungsgericht in Missouri hat die ursprünglich von einer Jury verhängte Entschädigungssumme von knapp 4,7 Milliarden US-Dollar deutlich reduziert. Allerdings bestätigte das Gericht das Urteil der Jury, wonach das Pulver in 22 Fällen Eierstockkrebs verursacht hat.

TWITTER

hat erneut eine Kurzbotschaft von US-Präsident Donald Trump hinter einem Warnhinweis verborgen. Die Online-Plattform ergriff die Maßnahme am Dienstag gegen einen Tweet, mit dem der Präsident gedroht hatte, er werde die Errichtung einer "autonomen Zone" in der Hauptstadt Washington nicht zulassen. Twitter erklärte, die Botschaft verstoße gegen die "Regeln zu missbräuchlichem Verhalten". Nutzer können den Tweet aber nach einem Klick auf den Warnhinweis lesen.

