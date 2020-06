Der Blick auf den langjährigen Kursverlauf offenbart einen ebenso langen Abwärtstrend. Den Tiefpunkt markierte das Metall bei 576,87 US-Dollar, nachdem zuvor der klassische Corona-Crash abgespielt worden war. Aber ebenso schnell gelang es wieder in die Handelsspanne der letzten 18 Monate zurückzukehren, mit einem Ausbruch über den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) um 850,00 US-Dollar scheiterte Platin in einem ersten Anlauf. Seither bewegt sich der Rohstoff in einem abwärts gerichteten Trendkanal, der auch als bullische Flagge klassifiziert werden kann. Sollte die Nachfrage nach diesem Rohstoff seitens der Industrie weiter anziehen, ergibt sich schon bald wieder ein vielversprechender Handelsansatz.

EMA 50 im Blick behalten

Ausschlaggebend für ein Folgekaufsignal und damit positive Auflösung der bullische Flagge ist ein nachhaltiger Anstieg mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...