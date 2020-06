NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat AMS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 Franken angehoben. Es gebe bislang keine Anzeichen, dass der Zulieferer in diesem Jahr tatsächlich Geschäft mit Apple einbüße, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf entsprechende Befürchtungen am Markt. Auch angesichts der Erholung der wichtigen Automärkte in China und den USA sei mehr Optimismus angebracht. Das Geschäft des deutschen Konzerns Osram, dessen Übernahme durch AMS bald abgeschlossen sein sollte, dürfte im Juni ihren Tiefpunkt erreichen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 04:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 04:50 / BST



AT0000A18XM4

