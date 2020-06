DIH, ein weltweit führender Anbieter von Robotertechnik und Virtual Reality (VR)-Technologie mit der Vision, das Modell der Rehabilitationspflege durch Innovation und Integration zu verändern, gab heute die Ernennung von Vaseem Mahboob zum Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens mit Wirkung zum 9. Juli 2020 bekannt. Vaseem Mahboob wird daneben als Mitglied der Konzernleitung von DIH fungieren.

"Ich freue mich außerordentlich, Vaseem bei DIH willkommen zu heißen", kommentierte Jason Chen, Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von DIH. "Vaseem hat sowohl in seinen 16 Jahren bei General Electric als auch während der fünf Jahre als CFO eines börsennotierten Unternehmens umfangreiche Kompetenz in den Bereichen Führung und Betriebsfinanzen gesammelt. Vaseems tiefgreifende Erfahrung in den Bereichen Betriebs- und Performance-Management wird von unschätzbarem Wert sein, wenn DIH seine Vision vorantreibt, die weltweit fortschrittlichsten Rehabilitationslösungen für diejenigen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen."

"Ich bin sehr froh, mit Jason und dem DIH-Team an der Verwirklichung ihrer Vision für den Rehabilitationssektor zusammenzuarbeiten", kommentierte Mahboob. "DIH hat das Potenzial, die Lebensqualität von Millionen von Menschen, die behindert sind oder Gefahr laufen, behindert zu werden, erheblich zu verbessern, und ich freue mich, Teil der Aufgabe des Unternehmens zu werden."

Vaseem Mahboob kommt zu DIH, nachdem er seit 2015 als CFO für Endologix (NASDAQ: ELGX) tätig war. Davor war er fast ein Jahrzehnt bei GE Healthcare in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich tätig, zuletzt als CFO des globalen IT-Geschäfts. Davor war Mahboob auch als CFO des GE-Geschäftsbereichs Eastern and African Emerging Markets tätig, wo er die Finanzoperationen für den Vertrieb und Service medizinischer Geräte in 84 Ländern, darunter Russland, Türkei, Naher Osten und Afrika, beaufsichtigte. Herr Mahboob war CFO des globalen Ultraschallgeschäfts von GE Healthcare, das unter seiner Führung das globalste und profitabelste Geschäft innerhalb von GE Healthcare war. Herr Mahboob war auch als CFO des Global Magnetic Resonance (MRI)-Geschäfts von GE Healthcare tätig und bekleidete mehrere andere globale Führungspositionen im Finanzbereich innerhalb von GE, wobei er insgesamt 16 Jahre im Unternehmen verbrachte.

Herr Mahboob erwarb einen Bachelor in Ingenieurwesen an der Universität Bangalore und einen Master of Business Administration in Financial Markets and Institutions Information Systems an der State University of New York College at Buffalo. Herr Mahboob ist auch ein Absolvent der hoch angesehenen internen Konzernrevision von GE, wo er als leitender Revisionsleiter tätig war.

DIH will mit seiner Vision "Deliver Inspiration Health" Inspiration und Gesundheit liefern, um Millionen von Menschen vor Behinderungen zu schützen. Das Unternehmen ist ein globaler Lösungsanbieter, der innovative Robotertechnik und VR-Technologien mit klinischer Integration und Erkenntnissen verbindet. DIH entstand durch Fusionen von weltweit führenden Nischentechnologie-Anbietern wie HOCOMA, einem in der Schweiz ansässigen, weltweit führenden Anbieter von Reha-Robotik, und MOTEK, einem in den Niederlanden ansässigen, weltweit führenden Anbieter von hochentwickelten VR-Bewegungsplattformen auf der Basis von Echtzeit-Integration. DIH positioniert sich als Anbieter von transformativen, intelligenten Gesamtlösungen und als ein Konsolidierungsunternehmen in einer stark fragmentierten und von manueller Arbeit geprägten Branche.

