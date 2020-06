Stahlhändler Klöckner & Co. vermeidet Verlust und kündigt eine schwarze Null an, was allein darauf zurückzuführen ist, dass Klöckner es schafft, den Stahlhandel deutlich zu digitalisieren. Lohn dafür: + 15 % Tagesgewinn. Im Stahl liegt bekanntlich stets das nachhaltigste Konjunktursignal.



