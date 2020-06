Getrieben von der Hoffnung auf bessere Konjunkturzeiten ist es am Dienstag an den US-Aktienmärkten weiter nach oben gegangen. Schlagzeilen machte dabei vor allem der Nasdaq-100-Index mit einer neuen Bestmarke über 10.200 Punkten. Als Mover erweist sich unter anderem mal wieder die Aktie von Amazon.2020 ist das nächste Jahr von Big Tech. Apple, Microsoft und Amazon sind an der Börse nicht zu bremsen. Amazon kletterte am Dienstag auf 2.783,11 Dollar und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Seit Jahresanfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...