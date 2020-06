BERLIN (Dow Jones)--Mit Blick auf den Kabinettsbeschluss zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft am heutigen Mittwoch fordern die Grünen 650 Milliarden Euro allein für den Klimaschutz und eine Anhebung des EU-Klimaziels auf 65 Prozent. "Jeder zweite Euro des mehrjährigen Finanzrahmens, das sind rund 650 Milliarden Euro in den kommenden sieben Jahren, sollte in den Klimaschutz fließen", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter dem Tagesspiegel. Nur so lasse sich etwas bewegen.

"Die Bundesregierung muss sich für eine Anhebung des EU-Klimaziels auf 65 Prozent einsetzen und die EU-Ratspräsidentschaft zur Klimapräsidentschaft machen. Uns läuft die Zeit davon." Hofreiter sagte weiter: "Wenn wir kein Leben im permanenten Ausnahmezustand wollen, dann muss ein starker Europäischer Green Deal im Zentrum des Wiederaufbauplans gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stehen. Wir brauchen Investitionen in Zukunftstechnologien wie Erneuerbare Energien, Speichertechnologien, nachhaltige Mobilität, grüner Wasserstoff und Digitalisierung."

Im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli soll auch der Wiederaufbaufonds beschlossen werden. Die EU-Kommission schlägt dazu 750 Milliarden Euro vor, von denen 500 Milliarden als Zuschüsse an die Staaten fließen soll, der Rest als Kredite.

