Macron: Verhandlungen über Corona-Hilfsplan der EU kommen voran

Die Verhandlungen über den Corona-Hilfsplan der EU kommen nach den Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron voran. Macron schrieb vor einem Treffen mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte im Onlinedienst Twitter: "Die Verhandlungen kommen voran und jeder muss angehört werden." Bis zum EU-Sondergipfel Mitte Juli müssten die EU-Partner von dem deutsch-französischen Vorschlag für den Hilfsplan überzeugt werden.

EU könnte US-Bürgern wegen Corona weiterhin Einreise verweigern - Bericht

Die Europäische Union erwägt einem Medienbericht zufolge, US-Bürgern nach einer schrittweisen Öffnung der EU-Außengrenzen ab dem 1. Juli wegen der Coronavirus-Krise weiterhin die Einreise zu verwehren. Die New York Times berichtete, auf einer vorläufigen Liste mit Ländern, für die ab Anfang Juli weiter Einreiseverbote gelten sollten, stünden unter anderem die USA, Russland und Brasilien.

Kritik an Trump aus eigenen Reihen wegen Truppenabzugsplänen wächst

Nach der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Abzug tausender Soldaten aus Deutschland wächst die Kritik aus den eigenen Reihen. Sechs Abgeordnete von Trumps Republikanern im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses äußerte sich in einem Brief an den Präsidenten "besorgt" über die Pläne.

Nordkorea sendet Signale der Deeskalation an Südkorea

Nordkorea hat nach den zuletzt verschärften Spannungen mit Südkorea nun Signale der Deeskalation ausgesendet. Machthaber Kim Jong Un habe "Pläne zur militärischen Aktion ausgesetzt", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Nähere Angaben dazu machte sie nicht. Der Agentur zufolge verkündete Kim die Entscheidung in einer Sitzung des zentralen Militärausschusses.

Bank of Japan wird Effekte jüngster Maßnahmen zunächst beobachten

Die japanische Notenbank wird die in den vergangenen Monaten umgesetzten Lockerungsschritte zunächst beobachten. Die Zusammenfassung der Meinungen der vergangenen Zinsentscheidung Mitte Juni signalisiert, dass die Bank of Japan (BoJ) bis auf Weiteres eine abwartende Position einnehmen dürfte.

Mehr als 100.000 Corona-Todesopfer in Lateinamerika und Karibik

In Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der insgesamt verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Schwelle von 100.000 überschritten. Das ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP, die auf Behördenangaben beruht. Demnach gibt es in Lateinamerika und der Karibik inzwischen 2,1 Millionen amtlich verzeichnete Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus.

Richter fordert Bolsonaro zum Tragen einer Schutzmaske auf

Ein Richter hat den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro angewiesen, in der Öffentlichkeit immer eine Schutzmasken zu tragen. Der Bundesrichter Renato Borelli forderte Bolsonaro auf, nicht mehr gegen die in der Hauptstadt Brasilia geltende Maskenpflicht zu verstoßen. Bei weiteren Verstößen soll der Präsident eine Geldstrafe von 2.000 Real (rund 340 Euro) zahlen.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 0,25%

Frankreich/Geschäftsklima Juni 77 (Mai: 71)

Frankeich/Geschäftsklima Juni PROGNOSE: 76

Norwegen Apr Arbeitslosenquote bereinigt 4,2%

Norwegen Apr Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 3,9%

Malaysia Verbraucherpreise Mai -2,9% (PROG: -2,7%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Mai +0,3% gg Vormonat

