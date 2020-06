Frankfurt am Main (ots) - Der österreichische Seniorenhandy-Hersteller emporia Telecom mit Sitz in Frankfurt ist seit diesem Monat bei o2 gelistet, die Kernmarke von Telefónica Deutschland, einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. "Das ist ein Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie", sagt Geschäftsführerin und Alleineigentümerin Eveline Pupeter. Erst im Mai wurde emporia von deutschen Fachhändlern zur führenden Handymarke für Senioren gewählt.emporia Telecom, Technologieführer im Bereich einfach zu bedienende Smartphones, Apps und Tastenhandys, setzt derzeit mit dem Verkauf von 600.000 Geräten rund 30 Millionen Euro um. Bis zum Jahr 2022 soll der Absatz auf 1,2 Millionen Stück verdoppelt werden.Laut Pupeter haben die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Krise den Stellenwert der digitalen Kommunikation für die älteren Menschen noch einmal verdeutlicht. Die einfach zu bedienenden Smartphones von emporia bieten Senioren die Möglichkeit, jederzeit mit Familie und Freunden per Telefonat, Messenger oder auch Videochat in Kontakt zu bleiben, was wiederum ein Gefühl von Nähe und Sicherheit vermittelt.Pressekontakt:Pressekontakt:Walter DeilUnternehmenssprecherdeil@emporia.at+43 670 7010 322www.emporia.atOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106450/4632681