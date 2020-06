Die Dialog Semiconductor plc hat in ihrem noch bis Freitag laufenden zweiten Geschäftsquartal voraussichtlich mehr umgesetzt als erwartet.Für den Dreimonatszeitraum bis zum 26. Juni erwartet der Apple-Zulieferer nun Einnahmen in der Spanne von 290 Millionen bis 305 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Anfang Mai hatte Dialog Semiconductor einen Umsatz von 260 Millionen bis 290 Millionen Euro in Aussicht gestellt.Grund für die Erhöhung der Prognosespanne ist eine stärker ...

