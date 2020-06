Frankfurt (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) stellt auch in diesem Jahr ihren exzellenten Kundenservice unter Beweis und glänzt bei der begehrten Auszeichnung "TOP SERVICE Deutschland" mit dem ersten Platz. Damit konnte Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung das hervorragende Ergebnis aus dem Vorjahr noch übertreffen. "Unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater richten ihre Beratung und ihr ganzes Handeln an den Wünschen und Zielen ihrer Kunden aus. Die letzten Wochen haben noch mal deutlich gezeigt, dass wir mit diesem Weg absolut richtig liegen. Mit neuen Beratungsansätzen und außergewöhnlichem Engagement setzen wir uns täglich für die Belange unserer Kunden ein - genau das macht für sie den entscheidenden Unterschied aus! Dafür ausgezeichnet zu werden, ist für unsere Vermögensberater und für uns das größte Lob", so Robert Peil, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung.Vorausschauende Investitionen zahlen sich in schwierigen Zeiten ausDie Deutsche Vermögensberatung arbeitet kontinuierlich daran, die Zukunftsfähigkeit zu stärken und mit innovativen Ansätzen wie beispielsweise dem neuen Beratungstool "Vermögensplanung Digital" die Kundenorientierung noch weiter auszubauen. Damit setzt das Familienunternehmen hohe Branchenstandards und schafft optimale Rahmenbedingungen für den Kundenservice der über 17.000 selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater. Außerdem bietet ein qualifiziertes Aus- und Weiterbildungsprogramm vielseitige Möglichkeiten für die fachliche, persönliche und unternehmerische Entwicklung. Über 80 Millionen Euro investiert das Unternehmen jährlich in diesen Bereich und betreibt bundesweit 11 Berufsbildungszentren.Besonderes Lob von Kunden und ExpertenDie Auszeichnung stellt für das Unternehmen eine besondere Anerkennung dar, denn in den Beurteilungsprozess fließen neben unabhängigen Expertenmeinungen auch Kundenbewertungen direkt mit ein. Die Beratungsagentur ServiceRating prüft bei der Vergabe des begehrten Siegels "TOP SERVICE Deutschland" in einem mehrstufigen Prozess die Kundenorientierung sowie die Servicequalität. Als Bewertungsmaßstab wird ein wissenschaftliches Modell der Universität Mannheim eingesetzt, das relevante Aspekte der Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen abbildet. Seit der erstmaligen Teilnahme vor neun Jahren gehört die Deutsche Vermögensberatung AG immer wieder zur Exzellenzgruppe.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Deutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.dvag.de (http://www.dvag.de)Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland 2020"Weitere Informationen finden Sie online unter www.topservicedeutschland.de (http://www.topservicedeutschland.de)Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-7826, E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563, E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/4632694