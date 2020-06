Allianz - Zähe Phase voraus?!

Ingmar Königshofen,

Die Coronakrise hat so ziemlich jeden Sektor rund um den Erdball erfasst. Auch die Versicherungsbranche musste einen herben Knick einstecken. Die Auswirkungen und vor allem Kosten für die Versicherer sind schwer abschätzbar. Im Falle der Allianz-Aktie könnte sich jetzt durchaus eine zähe Seitwärtsbewegung einstellen.

Noch Anfang dieses Jahres markierte das Papier des Versicherungskonzerns Allianz bei 232,60 Euro einen Rekordstand, knickte aber im Zuge des Corona-Crashs ein und fiel in den Unterstützungsbereich aus 2015/2016 um 120,00 Euro zurück. Aber nur wenig später startete auch schon wieder eine deutliche Gegenbewegung und brachte Kursgewinne zurück an den 50-Wochen-Durchschnitt um 188,00 Euro hervor. Zeitgleich stieß die Aktie jedoch an eine innere Trendlinie, die als zusätzliche Hürde gilt. Auf der Unterseite scheinen die Jahreshochs aus 2015 um 170,15 Euro eine tragfähige Unterstützung zu bilden. Genau in dieser Handelsspanne bewegt sich Allianz nun seit einigen Wochen grob seitwärts und könnte noch eine Zeit lang hierin eingekeilt bleiben.

Schwieriges Umfeld

Trotz einer sichtlichen Verbesserung der Wirtschaftsdaten der letzten Wochen stellen derartige Impulse keine Garantie für weiter steigende Notierungen dar. Solange sich das Wertpapier der Allianz zwischen 170,00 und grob 188,00 Euro (fallend) bewegt, ist die Aktie zunächst als neutral einzustufen und könnte eine volatile Handelsphase hervorbringen. Kurzfristig orientierte Anleger dürften hiervon profitieren und das Wertpapier rauf und runter handeln können. Mittel- bis langfristig orientierte Investoren müssen dagegen mindestens einen nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 196,00 Euro abwarten, in diesem Fall könnte es in Richtung 220,00 bzw. 232,60 Euro weiter raufgehen. Auf der Unterseite bildet der Support um 170,00 Euro einen potenziellen Sell-Trigger. Unterhalb dessen wäre eine stärkere Konsolidierung zunächst in den Bereich von 156,30 Euro anzunehmen, sollte dies als Unterstützung nicht ausreichen, müssten Abschläge auf 147,95 Euro einkalkuliert werden.

Widerstände: 183,92; 186,08; 188,00; 190,56; 193,20; 195,80 Euro

Unterstützungen: 180,00; 177,96; 175,01; 172,86; 171,72; 170,15 Euro

Allianz in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2019 - 23.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008404005

Allianz in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2015 - 23.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008404005

Investmentmöglichkeiten

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Allianz HZ3D4Q 186,28 145,00 210,00 19.03.2021 Allianz HZ9Q9S 203,78 125,00 220,00 18.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.06.2020; 9:45 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

