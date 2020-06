EQS Group-Media / 2020-06-24 / 09:51 Sehr geehrte Damen und Herren Aufgrund der Installation des Verteilungssystems der Ad-hoc-Mitteilungen für die ab morgen, 25. Juni 2020, kotierte V-ZUG Holding AG, ist eine für den ersten Handelstag vorgesehene Ad-hoc-Mitteilung aufgrund eines technischen Fehlers bereits heute Morgen versandt worden. Die Mitteilung ging an die folgenden Adressaten: · Nachrichtenagenturen · Finanzportale · Medien · Finanzdatenbanken und professionelle Dienstleistungen Die Mitteilung wurde nicht an die normalen Abonnenten des Verteilers (Investoren, privat Interessierte etc.) und ebenfalls nicht an die SIX versandt. Wir möchten diese Mitteilung gerne zurückrufen und bitten Sie, diese soweit möglich zu ignorieren. Allfällige bereits publizierte Artikel bitten wir zu löschen oder mit einer entsprechenden Korrektur vorzunehmen, soweit erforderlich*. Der erste Handelstag für die V-ZUG-Aktien und ex-Tag für die Metall Zug-Aktien ist unverändert der 25. Juni 2020.* Die Ad-hoc-Mitteilung wird morgen offiziell und unverändert von Seiten V-ZUG Holding AG publiziert. V-ZUG Holding AG Emittent/Herausgeber: V-ZUG Holding AG Schlagwort(e): Unternehmen Ende der Medienmitteilung 1077497 2020-06-24

