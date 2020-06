Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni etwas besser als erwartet entwickelt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,2 (Mai revidiert: 79,7) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Februar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 84,3 Punkte erwartet. Für Mai war vorläufig ein Stand von 79,5 Punkten gemeldet worden. Der Ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.

Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen erhöhte sich auf 81,3 (78,9) Punkte und stieg damit erstmals seit Januar. Ökonomen hatten einen Stand von 81,8 Punkten erwartet. Der Index für die Geschäftserwartungen kletterte auf 91,4 (revidiert 80,5) Zähler. Die befragten Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 85,0 Punkte erwartet. Der vorläufige Mai-Wert hatte bei 80,1 Punkten gelegen. "Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels", kommentierte das Ifo-Institut die Daten.

Im verarbeitenden Gewerbe stieg der Geschäftsklimaindex erneut merklich, was auf deutlich verbesserte Erwartungen der Industrieunternehmen zurückzuführen war. "So stark sind die Erwartungen bisher noch nie gestiegen", merkten die Konjunkturforscher an. Die aktuelle Lage wurde jedoch weiterhin von einer großen Mehrheit der Unternehmen als schlecht eingestuft.

Im Dienstleistungssektor setzte sich die steile Aufwärtsbewegung beim Geschäftsklima fort. Insbesondere nahm der Pessimismus mit Blick auf das kommende halbe Jahr deutlich ab. Auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage verbesserten sich merklich. Auch im Handel legte der Geschäftsklimaindex erneut deutlich zu. Die Indikatoren zu Lage und Erwartung erholten sich merklich im Vergleich zum Vormonat. Trotzdem erwarteten viele Händler weiterhin eine schlechte Geschäftsentwicklung. Gegenwärtig ist die Stimmung im Einzelhandel laut Ifo-Institut weniger pessimistisch als im Großhandel.

Im Bauhauptgewerbe besserte sich das Geschäftsklima. Dies war erneut auf weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Die Baufirmen bewerteten ihre aktuelle Lage im Vergleich zum Vormonat etwas besser.

