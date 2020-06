Jeder sechste Job in der britischen Autoindustrie ist einer Umfrage zufolge wegen der Corona-Krise in Gefahr. Der Verband der britischen Autobauer und -händler (SMMT) appellierte an die Regierung in London, die Branche stärker finanziell zu unterstützen. Eine Mitgliederbefragung hatte ergeben, dass zahlreiche Arbeitnehmer in der Branche in Kurzarbeit seien. Allein im Juni sei die Streichung von mehr als 6.000 Stellen angekündigt worden. Zusätzliche Einbußen fürchtet der SMMT im Falle eines harten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...