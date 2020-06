BondGuide im Gespräch mit Jürgen Bauer, Aves One: Wir sprachen mit dem Vorstand über die aktuelle Emission und natürlich die aktuellen Markgegebenheiten. BondGuide: Herr Bauer, wir sprachen ja ausgiebig im Rahmen der Anleihebegebung Aves Schienenlogistik I im Oktober letzten Jahres. Mögen Sie Außenstehenden kurz erläutern, wie ungefähr die Abgrenzung aussieht - kurz: was ist Aves One, was die Schienenlogistik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...