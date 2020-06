Terminmarkt: Noch neutral auf hohem Preisniveau - Angebot aus Südafrika dürfte bald wieder ansteigen Der Preis fiel 20 US-Dollar zur Vorwoche, während sich der Terminmarkt leicht um 2 Tsd. Kontrakte bereinigte. Damit zeigen sich die Daten, ebenso wie in der Vorwoche, wieder neutral. Eigentlich wären die Daten im Kaufbereich, doch dürfte eine wieder zunehmende Minenproduktion in Südafrika den Preis sukzessive unter Druck bringen in den folgenden Wochen und Monaten. Im Zuge der weltweiten Shutdowns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...