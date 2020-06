Wallisellen (ots) - Der beliebte Ford Fiesta - das meistverkaufte Modell von Ford in Europa - kann jetzt auf Wunsch auch mit einem elektrifizierten Antriebsstrang bestellt werden. Motorisch vertraut diese Version auf den reibungsoptimierten Dreizylinder-EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum und moderner Zylinderabschaltung in Verbindung mit einem 48-Volt-Mild-Hybrid-System. Ford nennt diesen Antrieb, der seine Premiere Ende 2019 in der komplett neu entwickelten Ford Puma-Baureihe feierte, "EcoBoost Hybrid". Im Ford Fiesta entwickelt der EcoBoost Hybrid-Antrieb wahlweise eine Leistung von 92 kW (125 PS)* oder von 114 kW (155 PS)*. Sie wird jeweils über ein serienmässiges 6-Gang-Schaltgetriebe auf die Strasse gebracht. Verkaufspreis: ab 22.300 Schweizer Franken (92 kW, Ausstattungsversion Titanium). Die vielseitige Ford Fiesta-Baureihe umfasst die Ausstattungsvarianten Trend, Cool & Connect, Titanium, Titanium X, Vignale, ST-Line, ST-Line X, Active und Active X. Das Unternehmen verkaufte im vergangenen Jahr europaweit 227.100 Ford Fiesta.Ford hatte im vergangenen Jahr bekanntgegeben, dass in Europa jede neue Baureihe der Marke mindestens eine elektrifizierte Modellvariante erhalten wird. Ford plant, in diesem Jahr - einschliesslich des Ford Fiesta -, 14 elektrifizierte Modelle auf den Markt zu bringen, bis Ende 2021 sogar 18.Der Ford EcoBoost Hybrid-Antrieb - der Einstieg in die Welt der ElektromobilitätBeim Ford Fiesta EcoBoost Hybrid-Antrieb handelt es sich um eine 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie und damit um den Einstieg in die Welt der Elektromobilität. Das bedeutet: Bei geringeren Drehzahlen wird der EcoBoost-Benzinmotor von einem Elektromotor unterstützt - genauer: von einem riemengetriebenen Starter-Generator (Belt-driven Integrated Starter/Generator, BISG) mit einer Leistung von 11,5 kW (16 PS). Der BISG ersetzt die konventionelle Lichtmaschine und ist in den Nebenaggregate-Strang integriert. Die elektrische Drehmoment-Unterstützung sorgt insbesondere im Drehzahlkeller für ein druckvolles, unmittelbares Ansprechverhalten des Turbo-Benziners. Zugleich ermöglicht es das Mild-Hybrid-System, einen grösseren Lader einzusetzen. Dies sorgt für mehr Leistung, bringt normalerweise aber auch ein trägeres Ansprechverhalten mit sich. Die Drehmoment-Unterstützung des Starter-Generators kann dieses "Turboloch" jedoch überbrücken.Das Hybrid-System überwacht kontinuierlich, wie das Fahrzeug bewegt sowie wann und wie intensiv die Batterie geladen wird. Hieraus errechnet es, wann und wie die gespeicherte Energie am sinnvollsten in Vortrieb umgesetzt werden kann. Zwei Strategien kommen zum Einsatz:- Drehmoment-Ersatz - der riemengetriebene Starter-Generator BISG steuert imlaufenden Betrieb bis zu 24 Nm bei, die daher der Benzinernicht aufbringen muss. Dies bedeutet, bezogen auf die mildHybrid-Version mit 92 kW/125 PS, eine Treibstoffersparnis von fünfProzent im Vergleich zur gleichstarken Version ohne Hybridisierung. - Drehmoment-Zuschuss - der riemengetriebene Starter-GeneratorBISG greift als Elektromotor ein, sobald der Benziner die volleLeistung abruft. Dadurch steigt das maximale Drehmoment, im Vergleichzur gleichstarken Version ohne Hybridisierung, um 20 Nm auf 240 Nm,gleichzeitig steht im Drehzahlkeller ein um bis zu 50 Prozent höheresDrehmoment zur Verfügung (mild Hybrid-Version mit 114 kW/155 PS). Der Ford Fiesta mit EcoBoost Hybrid-Technologie kann nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen werden. Dies ist auch nicht nötig, denn die luftgekühlte 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie (10 Ah), die den Elektromotor (BISG) mit Strom versorgt, wird automatisch durch das Bremssystem beim Ausrollen und beim Abbremsen des Fahrzeugs aufgeladen (Rekuperation)."Die Integration der Hybrid-Technologie bedeutet für die Kunden mehr Drehmoment bei zugleich reduziertem Treibstoffverbrauch", sagt Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. "Der Ford Fiesta EcoBoost-Hybrid wird unserem Unternehmen dabei helfen, die Vorteile der Elektrifizierung mehr Kunden als je zuvor zugänglich zu machen".Weitere Updates für den Ford Fiesta- Die 92 kW (125 PS)-Version des 1,0-Liter-EcoBoost-Motors (ohne48 Volt-Technologie) kann ab sofort auf Wunsch auch mit einem neuen7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebe für optimierteTreibstoffeffizienz und verringerte CO2-Emissionen kombiniert werden(Verkaufspreis: ab 22.550 Schweizer Franken, Ausstattung Cool &Connect). - Der aktive Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion findetauf Tastendruck jetzt auch ausreichend grosse Parklücken, die querzur Fahrtrichtung liegen. Das System ist ab der AusstattungsvarianteCool & Connect optional erhältlich (serienmässig für Vignale). - Neu beim Ford Fiesta ist auch der Cross Traffic Alert mitNotbremsfunktion. Dieses Fahrer-Assistenzsystem erkennt während desrückwärts Ausparkens nahende Fahrzeuge. Um eine Kollision zuverhindern oder ihre Folgen zu minimieren, aktiviert das System dieBremsen, sofern der Fahrer entsprechende Warnungen ignoriert. - Dank des serienmässigen FordPass Connect-Modems1) lassen sicheine Vielzahl von Funktionen via Smartphone aus der Fernekontrollieren und betätigen - so zum Beispiel das Ver- und Entriegelndes Fahrzeugs, die Fahrzeugortung, oder auch einen Check derTankfüllung, des Luftdrucks und des Ölstands. In Kombination mit dem7-Gang-Doppelkupplungs-Getriebe lässt sich sogar der Motor perFernbedienung starten. - Der Subwoofer des optional verfügbarenB&O-Premium-Soundsystems2) wurde in den Bereich des Radkastensverlegt, um den Gepäckraum zu maximieren und um ein vollwertigesReserverad in Kombination B&O-Soundsystem verfügbar zu machen. * Treibstoffverbrauch des Ford Fiesta in l/100 km: 5,0 - 3,5 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km 113 - 92 (kombiniert). CO2-Effizienzklasse: B - A+**.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.Kontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100850487