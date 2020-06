Technologieaktien eilen weiter von Hoch zu Hoch. Gebetsmühlenartig wiederholen Analysten und Medien Jahr für Jahr anhand von schönen Grafiken die relative Überbewertung von Growth zu Value und dass sich dieser Trend nun umkehren würde. So wird es aber nicht kommen. Amazon, Microsoft und die anderen üblichen Verdächtigen waren und sind immer ein essentieller Bestandteil unseres Portfolios. Noch immer scheinen viel Anleger nicht verstanden zu haben, welches Ausmaß die Ablösung der Old Economy durch die New Economy tatsächlich birgt.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, XC0009694271, US6311011026

