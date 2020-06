Äußerst erfreulich wuchs ebm-papst auf dem amerikanischen Markt mit plus 5,8 % auf 286 Mio. Euro (Vorjahr: 270 Mio. Euro), gefolgt von Europa (exklusive Deutschland) mit plus 1,7 % auf 1.042 Mio. Euro (Vorjahr: 1.025 Mio. Euro) und der Region Asien mit plus 0,1 % auf 399 Mio. Euro (Vorjahr: 399 Mio. Euro). Auf dem Inlandsmarkt generierte ebm-papst 462 Mio. Euro (Vorjahr: 492 Mio. Euro / minus 6,0 %). Die aus der Zentrale in Mulfingen verantwortete industrielle Lufttechnik wuchs leicht um plus 0,1 % auf 1.447 Mio. Euro (Vorjahr: 1.445 Mio. Euro).

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe: "Hinter uns liegt ein in den ersten drei Quartalen ordentliches Wachstumsjahr, das am Ende durch weitreichende Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter, Störungen in den Lieferketten und rückläufigen Auftragseingängen den Vorjahresumsatz nur knapp übertraf." ebm-papst handelte frühzeitig und konsequent in enger internationaler Abstimmung und minimierte so die Auswirkungen von Covid-19 auf die Gruppe. Im Vordergrund standen dabei für den Weltmarktführer die Verantwortung für die Belegschaft und die Bedienung seiner Kunden. So unterstützte der Ventilatoren- ...

